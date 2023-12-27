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Бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор умер в 98 лет

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК), французский политический деятель Жак Делор умер в возрасте 98 лет. Об этом 27 декабря сообщила дочь политика, мэр города Лилль Мартин Обри.

«Он умер сегодня утром в своем парижском доме во сне», — цитирует ее агентство France-Presse.

Соболезнования в связи со смертью Делора выразил президент Франции Эммануэль Макрон. На своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter) он отметил, что преклоняется перед его работой и разделяет боль близких экс-главы ЕК.

«Его приверженность, его идеалы и его праведность всегда будут вдохновлять нас», — написал французский лидер.

В январе 1985 года Делор был назначен президентом Комиссии европейских сообществ, которая в 1993 году была переименована в Европейскую комиссию. Во главе ЕК политик находился в течение трех сроков, до конца января 1995 года. Кроме того, он являлся инициатором создания Белой книги, где содержался план реализации его «Программы 1992» по формированию Единого европейского рынка.

Политик также был известен своей пророссийской позицией. Он выступал за развитие экономических и политических связей с РФ, благодаря чему в 1994 году было заключено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом. В 1988 году Делор также содействовал подписанию декларации о взаимном признании между ЕЭС и СССР.

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