Депутат Госдумы заявил о приоритете выгоды для ЕС над понятием закона

Для председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в приоритете не право и закон, а выгода. Об этом 27 декабря заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин во время специального предновогоднего выпуска «Шоу Вована и Лексуса», который вышел на Первом канале.

«Понятия права, закона, нормальности — они у нас существуют. А для госпожи Лагард есть представление пользы. Надо финансировать фашизм — значит, будем финансировать фашизм. Ну украдут немножко по дороге (или много), ну ничего страшного», — прокомментировал депутат звонок председателю ЕЦБ, где пранкеры представились президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Делягин отметил, каким простым языком Лагард объясняется с Зеленским, так как, во-первых, она понимает, «что говорит с безграмотным человеком», а во-вторых, «сама не является специалистом в современных финансах».

Помимо этого, депутат заметил тенденцию среди европейских политиков «валить свои ошибки» на Брюссель. Там, в свою очередь, отвечают, что «нам американцы приказали» или перекладывают вину обратно на политиков. Однако, подчеркивает депутат, ЕЦБ формально независим от брюссельской демократии.

«Они [ЕЦБ] могут творить все что угодно», — заключил он.

Предновогодний выпуск передачи пранк-журналистов Владимира Кузнецова и Алексея Столярова был посвящен самым ярким пранкам уходящего года, в том числе над председателем ЕЦБ Кристин Лагард.

Ранее, 19 декабря, пранкеры опубликовали видео разговора с ирландским премьером. В ходе диалога премьер-министр признался, что не видит Украину в Евросоюзе. Он отметил, что присоединение к союзу займет много лет, как требуется время на приведение Украины к определенным европейским стандартам. Ирландии для этого понадобилось 15 или 20 лет, рассказал политик. Также он рассказал о желании вернуть Северную Ирландию в Великобритании «в родную гавань».