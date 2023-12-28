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В Москве рассказали о новогодних событиях для владельцев Пушкинской карты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Во время зимних каникул столичные культурные учреждения подготовили порядка тысячи мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Больше половины из них молодежь сможет посетить по Пушкинской карте, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В программе участвуют театры, музеи, выставочные пространства и другие культурные площадки города. На предстоящих новогодних каникулах владельцев Пушкинской карты ждет свыше 600 спектаклей, экскурсий, мастер-классов и концертов. Всего за почти 2,5 года в рамках проекта в столице можно было посетить около 7,4 тыс. событий», — рассказала Сергунина.

Анонсы большинства мероприятий опубликованы в разделе «Афиша» столичного портала mos.ru.

Так, с 2 по 7 января в музее-заповеднике «Царицыно» в рамках фестиваля «Навстречу Рождеству» организуют концерты «Только не классика». Посетители смогут послушать как новогодние песни, так и латиноамериканские ритмы, хиты из фильмов, этническую музыку и другие композиции в современном исполнении.

В Культурном центре «ЗИЛ» с 2 по 6 января покажут концерт-сказку «Лесовичок и Новый год». Ее герои под музыку Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова расскажут зрителям, как празднуют Новый год и Рождество в разных странах.

3 и 7 января в Московском детском театре эстрады представят музыкальную постановку «Снегурочка», основанную на русских народных мотивах в современном прочтении. А с 3 по 5 января в Московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова покажут спектакль «Дюймовочка».

До 31 января в музее-заповеднике «Коломенское» открыта выставка «В ожидании чуда». Там представлено более 100 экспонатов из собрания музейно-выставочного центра «Росизо». Гости увидят шкатулки с сюжетами любимых зимних сказок, фигурки из кости, посвященные Русскому Северу, и пейзажные зимние картины.

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