В Словакии проверят законность передачи военной помощи Украине

Законность при передаче Братиславой в дар Киеву военной помощи проверит Высшее контрольное управление Словакии, которое осуществляет контроль за хозяйственными и бюджетными средствами страны. Об этом в среду, 27 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

«Закупка, хранение и утилизация вакцин против заболевания COVID-19, соблюдение норм закона при передаче в дар Украине военного имущества, эффективность использования поставщиков в государственном и общественном управлении <…> — только часть проверок, которые в 2024 году осуществит Высшее контрольное управление Словакии», — отмечается в публикации.

По словам главы национальных аудиторов Любомира Андраши, необходимо организовать процессы контроля таким образом, чтобы была возможность реагировать на текущие вызовы и риски, а также укрепить доверие между обществом и государством.

6 декабря сообщалось, что Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн. Так, Братислава отправила Киеву эскадрилью выведенных из состава ВВС страны истребителей МиГ-29, комплекс ПВО С-300, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana-2, являющихся продуктом ВПК Словакии, добавила газета Pravda.

4 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что он провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. При этом он отметил, что в беседе с ним исключил поставки оружия с государственных складов и складов словацкой армии. Фицо также напомнил, что Словакия не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит только к «безрезультатному кровопролитию».

Ранее, 8 ноября, правительство Словакии не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, который распорядился об отправке очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн.

До этого, 26 октября, Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

Президент Словакии Зузана Чапутова 25 октября официально назначила новое правительство республики во главе с лидером партии «Курс — социальная демократия» (Smer) Фицо. По результатам прошедших 30 сентября выборов в национальный совет (парламент) в Словакии правительственную коалицию помимо партии Фицо образовали партия «Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия.

Западные страны усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.