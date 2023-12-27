Мост через Щебенюшку реконструировали в Алтайском крае

В Алтайском крае обновили мост через реку Щебенюшку в Чарышском районе. Прежнюю переправу признали аварийной, из-за чего была ограничена ее грузоподъемность.

Работы проводились около села Маралиха. По данным министерства транспорта региона, стоимость ремонта составила 43 млн рублей. Рабочие пробурили скважины с погружением труб, забетонировали сваи, обустроили железобетонные стенки для удержания грунта насыпи, уложили асфальтовое покрытие. Об этом сообщает altapress.ru.

В районе объекта было обеспечено освещение. Кроме того, рабочие построили подходы к мосту.

В Красноярском крае с начала 2023 года выполнен ремонт 11 мостов. Подрядчики заменили береговые опоры и дорожное полотно, а также обустроили подходы к переправам.