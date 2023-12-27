Еще 10 школ Рязанской области получили новые автобусы

В Рязань поступила партия из 10 новых автобусов, предназначенных для перевозки школьников. Об этом губернатор Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале.

Два автобуса останутся в Рязани, остальные восемь отправятся для работы в районах региона. Каждая из машин рассчитана на 29 мест, оснащена системами «ГЛОНАСС» и тахографами, уточняет 62INFO.ru.

«Благодаря федеральной поддержке мы заметно обновили школьный транспорт. Не только заменяем старую технику, но и открываем новые школьные маршруты», — цитирует губернатора РИА «7 новостей».

В ноябре регион уже получил партию из 32 школьных автобусов. В прошлом учебном году между муниципалитетами распределили 99 новых автобусов.