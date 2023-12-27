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Туск заявил о надежде властей Польши на завершение блокировки границы с Украиной

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Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Власти Польши надеются, что блокировка польскими перевозчиками границы с Украиной скоро закончится. Об этом заявил на пресс-конференции в среду, 27 декабря, премьер-министр республики Дональд Туск.

«Я надеюсь, что наши усилия по эффективному представлению интересов польских перевозчиков и водителей приведут к ослаблению и, как следствие, прекращению блокады», — приводит новостной польский портал RMF24 его слова.

При этом он добавил, что вряд ли удастся достигнуть максимума в выполнении всех требований протестующих, но, всё же, по его мнению ряд мер позволит «разрядить эмоции и, возможно, быстро снять блокаду на границе».

Он подчеркнул, что в ближайшее время намерен поднять вопрос блокады границы с Украиной.

«Я попрошу водителей не перекрывать переход в условиях [конфликта]. В целом, ситуация на Украине достаточно драматична по разным причинам», — сказал польский премьер.

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Между тем, днем ранее, 26 декабря, польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной, из-за чего время ожидания для водителей грузовиков при выезде из Польши увеличилось до 30 дней и больше. Отмечалось, что в очереди на выезд из Польши в Украину через переход в Дорохуске находится 1,5 тыс. водителей грузовиков. Очередь длиной около 40 км доходит до города Маринин.

Лидер протеста перевозчиков в Дорохуске Эдита Озыгала сообщила, что протест стал более интенсивным и теперь одному грузовику разрешено въезжать в Украину каждые три часа. По ее словам, решение об ужесточении блокады было принято из-за того, что за семь недель уступки протестующих украинской стороне не принесли никаких результатов.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года.

На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

В конце ноября польские фермеры из организации «Обманутая деревня» присоединились к протестующим перевозчикам на украинской границе, а также начали блокировать КПП «Медыка – Шегини». Они заявили, что будут пропускать только машины с гуманитарной помощью. Ранее они тоже блокировали этот КПП, но только с 9:00 до 20:00 по местному времени. С 27 ноября была введена круглосуточная блокада.

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