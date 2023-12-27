Охрану сменят в 66 школах Брянска в 2024 году

В Брянске с января 2024 года десять ЧОПов возьмут под охрану 66 школ, 98 детских садов и шесть отделений дошкольного образования. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на управление образования города.

В мэрии уточнили, что речь идет о заключении прямого договора с ЧОПом на выполнение работ. Все охранники обеспечены ручными металлодетекторами. Кроме того, в школах установлены стационарные металлодетекторы.

Учреждения обеспечены «тревожными» кнопками с выводом на пульт вневедомственной охраны. Доступ на территории школ и детских садов осуществляется через калитки с домофонами.

Вопрос об охране пересмотрели после трагедии, которая произошла 7 декабря. 14-летняя девочка пришла в школу с оружием отца и открыла огонь, а затем покончила с собой. Пять человек пострадали, одна из потерпевших скончалась. По данному факту были возбуждены уголовные дела. 20 декабря суд освободил из-под стражи генерального директора ЧОПа, который осуществлял охрану учреждения, под залог 1,5 млн рублей.