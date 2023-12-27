Строительство нового детсада завершили в подмосковных Люберцах

В Люберцах (Московская область) завершили строительство нового детского сада, рассчитанного на 350 мест. Об этом сообщает региональное министерство жилищной политики.

Детсад возвели на территории ЖК «Люберцы Парк». Ведомство уже выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», площадь детского сада составляет 5,7 тыс. кв. м. На первом этаже расположены музыкальный зал, медблок и пищеблок, на втором — физкультурный зал, кабинет психолога и кружковая. На третьем этаже находятся методические кабинеты и административные помещения.

Помещения для групп дошколят обустроены на каждом из трех этажей. Речь идет о спальнях, игровых, буфетных, комнатах для приема пищи, туалетах и умывальных.

В сентябре сообщалось, что новый детский сад ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет в рабочем поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. Дошкольное учреждение рассчитано на 300 малышей.