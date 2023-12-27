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Место проведения крещенских купаний назвали в Мурманске

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В январе 2024 года в Мурманске проведут традиционные крещенские купания. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

По данным ИА «Би-порт», религиозные мероприятия будут проходить в районе школы зимнего плавания «Домик моржей» на Семеновском озере. Купель оборудуют вблизи береговой линии.

Крещенские купания состоятся вечером 18 января, а также 19 января. Около купели будет организовано дежурство работников скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Мурманске планируется строительство комплекса с бассейном. Власти выбрали участок на Кольском проспекте в Первомайском округе.

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