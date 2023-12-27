Больше 130 млн рублей направят на благоустройство в Людинове

В 2024 году на благоустройство Людинова (Калужская область) направят больше 130 млн рублей. Средства поступят в рамках муниципальных и областных программ.

На капитальный ремонт и развитие 15 дворовых территорий направят больше 14 млн рублей. Работы выполнят на улицах Карла Маркса, Маяковского, Гогиберидзе и других. Об этом пишет газета «Весть». Кроме того, планируется обустройство тротуаров на улицах Ленина, Щербакова, Маяковского и 3 Интернационала.

Игровой оборудование закупят для детских площадок на улицах Маяковского, Чехова, Льва Толстого и проспекте Машиностроителей. Кроме того, планируется второй этап благоустройства Сукремльского лесопарка.

Ранее сообщалось, что в Орле депутаты одобрили изменение архитектурного облика заповедной зоны в связи с благоустройством сквера Орловских литераторов. Ожидается, что работы будут завершены к 9 мая.