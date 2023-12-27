РИА Новости: ВС России взяли важный опорный пункт на Донецком направлении

Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в Южной группировке ВС РФ.

Российские военные вели наступление при интенсивном обстреле. Они смогли вплотную подойти к опорному пункту ВСУ, где находились четверо украинских военных.

Грамотные действия заместителя командира взвода и всей группы российских бойцов позволили уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен, заявил источник агентства.

При этом российские бойцы также захватили крупный арсенал западного вооружения, в который входило десять противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, пять ПТРК Javelin, четыре шведских ручных гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, иностранные противогазы и средства наблюдения и связи.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили вертолет Ми-8, семь снарядов HIMARS и 17 беспилотников ВСУ. Кроме того, военнослужащие ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. За сутки живая сила и военная техника противника были уничтожены в 127 районах спецоперации, уточнили в ведомстве.

Тогда же стало известно, что артиллеристы расчета 152-миллиметрового самоходного орудия 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на краснолиманском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск «Центр» препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия штурмовых групп, отметили в ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.