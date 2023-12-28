На катках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдут дискотеки на льду
На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» 30 декабря стартуют дискотеки на льду с участием популярных диджеев. Об этом рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Первая танцевальная вечеринка состоится 30 декабря. Вторая намечена на 7 января — в этот вечер диджеи будут работать прямо на льду. Также запланированы танцевальные флешмобы.
Всего дискотеки пройдут на 10 площадках в разных округах столицы. 30 декабря и 7 января с 20:00 до 22:00 — на улицах: Сухонская, Авиационная, Теплый Стан и Вешняковская. В эти же дни, но с 20:30 до 22:00 — на улицах Грекова, Ключевая, Хачатуряна, в проезде Серебрякова, Олимпийской деревне, а также в сквере у станции метро «Некрасовка».
Посещение площадок бесплатное, однако необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте «Московских сезонов».
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году открылся на 36 площадках. Гостей ожидает «путешествие» по боярской, купеческой, ремесленной и дворянской Москве, знакомство с бытом столицы и ее новогодними традициями. В программе фестиваля — ярмарки, ледовые шоу, мастер-классы, утренники и выступления хедлайнеров.