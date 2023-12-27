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Тимошенко призвала Зеленского предложить запасной план по спасению страны

Тимошенко: Зеленский должен предложить запасной план по выходу из кризиса
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine
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Лидер украинской партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала президента страны Владимира Зеленского разработать и предложить запасной план по спасению государства в условиях его нынешнего трагического положения. Об этом она заявила в своем видеообращении 27 декабря, передает украинское издание «Страна.ua».

По ее словам, население на Украине в большинстве своем выступает за победу и территориальную целостность страны, однако вести долговременный затяжной конфликт лоб в лоб становится всё труднее.

«Поэтому я прошу президента: предложите стране план «Б» нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство», — подчеркнула Тимошенко.

Политик указала, что нужно действовать «четко, рационально, стратегически и победно». При этом она не сказала, что может подразумеваться под этим планом «Б».

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Ранее в этот день газета The New York Times писала, что Украина должна согласиться на переговоры с Россией, не пытаясь вернуть себе прежние территории. По мнению автора публикации, украинско-российский фронт в прямом и переносном смысле заморожен, а продолжение боевых действий будет лишь наносить Украине всё больший ущерб, приводить к гибели ее военных и распространять нестабильность по всей Европе. Поэтому Киев не должен упускать возможность переговоров с Россией, говорится в статье.

24 декабря бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в стране может начаться гражданская война из-за решения Зеленского продолжать конфликт с Россией и усилить мобилизацию. Он отметил, что в данный момент Вооруженные силы Украины не проводят никаких наступлений, а вынуждены вести тяжелейшую оборону.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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