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В столице рассказали о межотраслевых проектах Московского инновационного кластера

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Фото: РИА Новости/Александр Куденко
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Число проектов межотраслевых объединений Московского инновационного кластера (МИК) за год выросло втрое — до 114. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Они относятся к таким направлениям, как робототехника, новые материалы, автомобилестроение, пищевое производство, медицина и спорт», — уточнила заммэра.

В настоящее время в МИК создано более 10 межотраслевых объединений. Это площадки, на которых предприниматели и научные организации могут совместными усилиями ускорить разработку и вывод на рынок отечественных решений.

«К межотраслевым кластерам присоединилось уже больше 1,1 тыс. участников, около 300 из них — с января», — отметила Сергунина.

Как отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, кластеризация – один из эффективных инструментов развития критически важных сфер промышленности. Межотраслевые промкластеры позволяют ведущим предприятиям совместно разрабатывать и производить высокотехнологичную продукцию.

Список межотраслевых объединений постоянно обновляется: в декабре был сформирован кластер «Развитие робототехники», в который вошло 30 компаний машиностроительной отрасли, которые внедряют роботизированные системы в городских и коммерческих организациях.

Самое многочисленное объединение МИК — межотраслевой кластер в сфере электромобилестроения и автономных транспортных систем. Он объединил более 230 участников и партнеров — они вместе работают по 11 проектам. Среди из них — автономный уборщик городских территорий «Пиксель». Робот проходит пилотное тестирование в центре столицы, затем его можно будет встретить в городских парках.

Еще один кластер занимается развитием и внедрением фотонных технологий. К нему присоединилось 58 компаний и научных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. При этом 20 из них являются резидентами и арендаторами особой экономической зоны «Технополис Москва».

Московский инновационный кластер объединяет производителей, высокотехнологичные компании, представителей вузов и госкорпораций, малый и средний бизнес со всей страны. К нему присоединилось больше 37 тыс. предприятий из 82 субъектов РФ. С 2019 по 2022 год включительно совокупный оборот участников кластера превысил 42 трлн рублей.

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