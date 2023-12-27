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Силуанов заявил о договоренности с ОАЭ пересмотреть налоговое соглашение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Представители России и ОАЭ провели встречу, на которой договорились о совершенствовании соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщил министр финансов Антон Силуанов в ответ на вопрос «Известий» в ходе итогового брифинга 27 декабря.

«Сейчас это в процессе. Мы продолжим и дальше работать с нашими партнерами в этом направлении. Будем стараться унифицировать соглашения, чтобы не было каких-то преференциальных режимов», — отметил глава Минфина.

Как уточнил Силуанов, вся работа в этом направлении нацелена на то, чтобы не создавать центры прибыли за рубежом. Он привел в пример Кипр, куда банки уводили налоговые платежи.

Ранее Минфин раскрыл универсальную формулу, с которой начинаются переговоры с нейтральными странами по поводу СИДН. Она предусматривает ставки на уровне 10% на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью СМИ в середине октября.

Ответ на действия: РФ законом закрепляет приостановку налоговых соглашений с 38 странами
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19 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий приостановку действия ряда положений налоговых договоров с недружественными странами. В документе говорится о приостановке действия ряда статей договора России и США об избежание двойного налогообложения от 1992 года и Конвенции между российским и британским правительствами об избежание двойного налогообложения от 1994 года.Также закон предусматривает приостановку налоговых соглашений с Германией, Данией, Испанией, Италией, Канадой, Норвегией, Финляндией, Францией, Чехией, Швейцарией, Кореей, Албанией, Японией и другими недружественными государствами.

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