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МВД разыскивает покинувших Россию шпажистов Сергея и Виолетту Бида по статье УК

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МВД России объявило в уголовный розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, которые в 2023 году уехали в США. Информация об этом 26 декабря появилась в базе ведомства.

«Бида Сергей Олегович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения: 13 февраля 1993 года», — указано там.

Аналогичная карточка опубликована на имя его супруги, Виолетты Бида. Статья, по которой их разыскивают, не уточняется.

По информации ТАСС, их розыск может быть связан с тем, что супруги покинули Россию без уведомления руководства, после чего приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. При этом Сергей Бида является действующим офицером Росгвардии, а Виолетта Бида — военнослужащей.

В 2020 году Сергей Бида стал серебряным призером Олимпийских игр в командном турнире, а также двукратным призером чемпионатов мира. В 2019-м он занял первое место в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Его жена Виолетта Бида в 2019 году взяла серебряную медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира.

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