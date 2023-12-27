В Госдуму внесен проект об утверждении в РФ Дня ветеранов боевых действий

В Государственную думу внесен законопроект об установлении на государственном уровне 1 июля памятной даты — Дня ветеранов боевых действий. Соответствующий документ, предложенный по инициативе тульских депутатов, 27 декабря размещен в думской электронной базе.

«Установление памятной даты на государственном уровне будет не только выражением общественного признания и глубокого уважения всех россиян к ветеранам боевых действий, но также послужит их объединению, способствует повышению авторитета и значимости общественных организаций ветеранов, станет значимым элементом гражданского и патриотического воспитания», — указано в пояснительной записке.

В ряде регионов страны День ветеранов боевых действий по инициативе граждан и общественных объединений уже на протяжении нескольких лет отмечается 1 июля, сообщили инициаторы проекта.

«Военнослужащих и ветеранов чтят в этот день в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми и других субъектах Российской Федерации», — поясняется в документах.

Ранее, 28 ноября, депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили внести в закон «О ветеранах» новую категорию для военных корреспондентов — ветеранов военной журналистики, а также предусмотреть для нее меры социальной поддержки. Соответствующая инициатива была направлена в правительство России.

До этого, 3 октября, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал «Известиям», что в Госдуму внесен законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий льгот на землю под жилищное строительство. По его словам, принятие инициативы, одним из авторов которой является Миронов, позволит оказать дополнительную социальную поддержку ветеранам за их героизм, проявленный в ходе выполнения боевых задач по защите государства.