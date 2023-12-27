Собянин рассказал о графике работы поликлиник Москвы в праздники

Московские социальные учреждения во время новогодних праздников будут работать по особому графику. В частности, взрослые поликлиники с 31 декабря по 8 января будут работать с 09:00 до 16:00, а детские — с 09:00 до 15:00.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в среду, 27 декабря, накануне праздника, 30 декабря, взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 18:00, а детские — с 09:00 до 15:00 с 30 декабря и в течение всех новогодних праздников.

Чиновник отметил, что все праздничные дни кабинеты ОРВИ будут принимать пациентов с 09:00 до 18:00. Кроме того, центр телемедицины будет работать в стандартном круглосуточном режиме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

26 декабря пресс-служба минздрава Московской области сообщила, что поликлиники региона в новогодние праздники также перейдут на особый график работы. Детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации будут работать со 2 по 6 января с 09:00 до 14:00. Все праздничные дни будут работать кабинеты неотложной помощи — с 08:00 до 20:00, обратиться туда можно без предварительной записи.