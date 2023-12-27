Три десятка спортивных мероприятий пройдут в Барнауле в новогодние праздники

В Барнауле в период новогодних и рождественских праздников организуют около трех десятков спортивных мероприятий. Об этом сообщает городская администрация.

В среду, 27 декабря, в городе стартовало первенство спортшколы «Победа» по тхэквондо «Морозные игры». Соревнуются дети 2016 года рождения и старше.

26 декабря цикл спортивных мероприятий открыли соревнования девушек по баскетболу, соревнования по тхэквондо «Кубок Деда Мороза» среди детей 10–11 лет, традиционный турнир по спортивной гимнастике. А завершится последняя предновогодняя неделя соревнованиями по художественной гимнастике, спортивному ориентированию, волейболу и спортивной аэробике.

Между тем в Барнауле завершается строительство главного новогоднего городка, уточняет altapress.ru. Его открытия запланировано на 29 декабря. Праздничные мероприятия начнутся в 17:00, а уже через час состоятся выход Деда Мороза и зажжение елки.