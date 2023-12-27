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Виртуальная карта «Тройка» будет доступна для всех пассажиров в июне 2024 года

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Все пассажиры получат возможность пользоваться виртуальной картой «Тройка» в июне 2024 года. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Наши тестировщики работают с ней сейчас во всех видах транспорта. Не нужно будет носить пластиковый носитель», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

По словам Ликсутова, затем пассажиры смогут пополнять «Тройку» при помощи QR-кода в приложении «Метро Москвы».

Заммэра также отметил, что в 2024 году планируется запустить отечественный платежный сервис на речном и наземном транспорте. Кроме того, на нескольких станциях установят больше турникетов для оплаты по биометрии в метро. В том числе биометрию можно будет привязать к виртуальной карте «Тройка», сообщает телеканал «360».

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23 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что производство карты «Тройка» стало полностью российским. В настоящее время в карту внедряют чип нового поколения, объем памяти которого в три раза больше, и это значительно расширит функционал карты.

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