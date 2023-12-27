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Суд на Украине оставил депутата рады Дубинского под арестом

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Фото: TASS/Zuma
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На Украине суд оставил без изменений меру пресечения в отношении депутата Верховной рады Александра Дубинского, которая предусматривает содержание под стражей. Об этом сообщает в среду, 27 декабря, украинский интернет-телеканал «Громадское телевидение».

Дубинский подозревается в организации схемы для выезда за границу военнообязанных, а также в государственной измене.

Как отмечается, адвокаты просили изменить ему меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья, однако суд отклонил ходатайство. Уточняется также, что вынесенное судом решение нельзя будет обжаловать.

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В начале декабря адвокат арестованного депутата Руслан Гладкий сообщил, что Дубинский, находясь в киевском следственном изоляторе (СИЗО), был избит. По словам адвоката, его подзащитный смог в записке рассказать ему об избиении, длившемся примерно два часа. Гладкий отметил, что мужчине могли сломать ребро, о чем свидетельствует гематома.

Дубинский был арестован решением Печерского суда Киева по подозрению в государственной измене и участии в преступной организации. По версии судебных органов, Дубинский входил в состав некой группировки, деятельность которой была направлена на «дискредитацию имиджа Украины» на мировой арене в целях ухудшения отношений Киева с США и странами НАТО.

За месяц до этого Дубинский, будучи бывшим членом партии «Слуга народа», выступил с петицией, которая призывала президента Украины Владимира Зеленского разрешить украинцам свободно перемещаться, выбирать место жительства и покидать территорию страны, как это предусмотрено Конституцией. Петиция к концу 16 октября набрала чуть более 230 подписей из 25 тыс. необходимых.

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