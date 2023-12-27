Аналитик спрогнозировал влияние «Арктической ипотеки» на регионы

«Арктическая ипотека» должна повлиять на улучшение ситуации с доступностью жилья для населения в регионах, в которых она действует, а также на рост темпов строительства квадратных метров. Об этом рассказал «Известиям» 27 декабря аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Программа действует в Мурманской и Архангельской областях, Красноярском крае, Республике Коми, в Карелии, а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Теоретически данная программа должна улучшить ситуацию с доступностью жилья в этих регионах для населения и увеличить темпы строительства квадратных метров, то есть стимул к росту получат девелоперы и строительные компании. Но ожидать серьезного влияния на экономику этих регионов от действия данной программы не стоит», — сказал эксперт.

По его словам, перспективы самой программы напрямую зависят от бизнеса и делового климата на этих территориях, так как потребительский спрос на ипотечные займы будет расти вместе с развитием промышленных производств.

Согласно данным ДОМ.РФ, по состоянию на 21 декабря число принятых заявок на территориях Арктической зоны РФ, не входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по программе «Арктическая ипотека» составляет 5,4 тыс. шт., при этом одобрено 3 тыс., а выдано 423 кредита на сумму 1,6 млрд рублей.

Аналитик Чернов напомнил, что условия выдачи ипотечных займов по этой государственной программе совпадают во многом с условиями кредитования по госпрограмме «Дальневосточной ипотеки»: их тоже выдают под 2% годовых и тоже есть особенности региона.

«Но она действует с 2019 года, поэтому логично сравнивать темпы роста с ней. За период с января по декабрь 2023 года было выдано более 1,1 тыс. ипотечных кредитов по «Дальневосточной ипотеке» на сумму около 6 млрд рублей, согласно данным ДОМ.РФ. Выходит, что в месяц выдают займы примерно на 540 млн рублей, а темпы выдачи ипотечных займов по программе «Арктическая ипотека» уже почти в три раза превосходят среднемесячные темпы выдачи займов по программе «Дальневосточной ипотеки». На фоне этого сравнения темпы роста выдачи ипотечных займов по государственной программе «Арктической ипотеки» можно назвать опережающими», — заключил он.

30 ноября сообщалось, что правительство РФ распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на арктическую зону России. Участниками ипотечной программы могут стать учителя и врачи, проработавшие в регионе не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, и россияне, получившие земельные участки по программе «Гектар», участники региональных программ трудовой мобильности.

8 декабря стало известно, что российские банки начали выдавать льготные кредиты по новой программе.