МИД Турции выразил надежду на выполнение США обещаний по поставке F-16

Турция ожидает, что Соединенные Штаты будут действовать в соответствии с правилами альянса НАТО и сдержат свои обещания по продаже истребителей F-16 Анкаре. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщает 27 декабря Reuters со ссылкой на свой дипломатический источник.

Отмечается, что соответствующий разговор был проведен после того, как парламентская комиссия Турции проголосовала за одобрение заявки Швеции на членство в НАТО.

«Фидан заявил, что в отношении продажи F-16 мы ожидаем, что администрация США и конгресс США будут действовать в соответствии с духом альянса и сдержат данные обещания», — сообщил турецкий дипломат.

Ранее, 26 декабря, члены парламента Турции возобновили обсуждение заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Далее, в случае одобрения комитетом, генеральная ассамблея парламента также должна одобрить заявку на ратификацию процесса.

Как отметило агентство The Associated Press, обсуждения возобновились на фоне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 6 декабря, который призвал «коллег в США успешно провести вопрос поставок» стране указанных истребителей через конгресс «одновременно с рассмотрением членства Швеции в НАТО турецким парламентом».

О том, что Турция надеется на закупку американских F-16 без каких-либо условий со стороны США, заявили в конце ноября и в турецком МИДе.

До этого, в октябре, агентство Reuters сообщало, что Анкара готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО из-за продолжительного ожидания от США ответа на свой запрос на получение F-16. При этому еще в июле президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с Эрдоганом, что поставка Турции F-16 отвечает американским интересам.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединились к блоку только Хельсинки. Заявку Стокгольма не ратифицировали Будапешт и Анкара.