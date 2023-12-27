Врач оценил ситуацию с корью в России

В России на сегодняшний день свыше 90% людей вакцинированы от кори, поэтому стране не грозит глобальная эпидемия. Но при этом регистрируются локальные вспышки среди неиммунизированных слоев населения, рассказал «Известиям» 27 декабря врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь», к.м.н. Андрей Поздняков.

Он отметил, что вспышка кори в России началась еще в конце 2022 года, и одной из первых, где зарегистрировали вспышечную заболеваемость корью среди мигрантов, была Новосибирская область.

«В основном подъем заболеваемости наблюдается в странах, где плановая вакцинация, в том числе против кори, остается на очень низком уровне. И эти страны в течение двух лет были в достаточно жесткой изоляции в связи с пандемией коронавируса, и, соответственно, уровень вакцинации у них снизился еще больше. А после отмены ограничений, связанных с пандемией, началась активная миграция, поэтому в разные страны могла быть завезена корь», — объяснил Поздняков.

Плюс те люди, которые были вакцинированы очень давно или неэффективно, тоже оказались подвержены данному заболеванию, добавил врач.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мир вокруг России «горит» корью. По ее словам, те вирусы кори, которые циркулируют в России, были завезены из 16 разных стран, а случаев завоза с последующим распространением было зарегистрировано 123.

По ее словам, эти цифры можно считать большими. При этом ситуация в стране контролируема — корью заболевают непривитые.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе «Итогов года» заявил, что недостаток вакцин от кори, который наблюдается в настоящее время в России, вызван техническим сбоем. При этом он указал на то, что в целом в стране нет вопросов с вакцинацией, проблемы решаются.

На следующий день, 15 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в стране вакцины от кори, краснухи и паротита.