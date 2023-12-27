Мать отмеченного Путиным комбата Трошина заявила о гордости за сына

Мать Александра Трошина, которому президент РФ Владимир Путин после взятия российскими военными Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) присвоил звание майора, Ирина Алещенко призналась, что гордится своим сыном. Об этом 27 декабря она рассказала в беседе с «Известиями».

Она рассказала, что обо всем узнала от девушки своего сына и ее матери.

«Саша не выходил на связь уже две недели. Спасибо, что у него есть тыл, его вторая половинка Яночка. Вот она мне и рассказала», — поделилась мать бойца.

Алещенко отметила, что была удивлена, что ее сын разговаривал с Путиным. Также она подчеркнула, что гордится сыном и надеется, что у него всё будет хорошо.

Кроме того, она поздравила Трошина с наступающим Новым годом.

«Любимый сынулечка, я очень сильно тебя люблю, не могу без тебя жить. Я хочу, чтобы ты был счастлив, жив, здоров, невредим. С Новым годом!» — заключила мама военного.

Военный в ходе боев лично уничтожил пять танков, 23 бронемашины различного класса и спас боевых товарищей и российскую технику.

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Президент заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Путин поручил присвоить Трошину звание майора. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил главе государства, что досрочно присвоил командиру звание капитана, однако президент отметил, что имеет право поправить положение о воинской службе, согласно которому военнослужащим не положено «перескакивать через ступеньку».

В свою очередь политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибли сразу 30 мирных жителей ДНР.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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