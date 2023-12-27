Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назвал улучшение условий труда педагогов в РФ важнейшим вопросом
Общество
Умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов
Мир
В Киеве предупредили о задержках пенсий и зарплат госслужащим без помощи Запада
Армия
Сальдо назвал напряженной ситуацию в Херсонской области
Мир
В Венгрии заявили об угрозе интересам фермеров ЕС при вступлении Украины в союз
Общество
Пушилин предрек уменьшение обстрелов по двум районам Донецка после взятия Марьинки
Мир
NYT призвала Украину согласиться на переговоры на условиях РФ
Мир
В Европарламенте призвали страны ЕС срочно признать Палестину
Мир
СМИ сообщили о планах Блинкена посетить страны Ближнего Востока
Общество
Стотысячный гость посетил экскурсию «Больше, чем путешествие» выставки «Россия»
Общество
В России начались испытания высокоэффективного газотурбинного двигателя
Мир
Десятки протестующих собрались у Белградского университета
Мир
Во Франции указали на уязвимость переданных Украине гаубиц Caesar
Общество
В Омской области из-за непогоды закрыли федеральные трассы
Сюжет:

Мать отмеченного Путиным комбата Трошина заявила о гордости за сына

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мать Александра Трошина, которому президент РФ Владимир Путин после взятия российскими военными Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) присвоил звание майора, Ирина Алещенко призналась, что гордится своим сыном. Об этом 27 декабря она рассказала в беседе с «Известиями».

Она рассказала, что обо всем узнала от девушки своего сына и ее матери.

«Саша не выходил на связь уже две недели. Спасибо, что у него есть тыл, его вторая половинка Яночка. Вот она мне и рассказала», — поделилась мать бойца.

Алещенко отметила, что была удивлена, что ее сын разговаривал с Путиным. Также она подчеркнула, что гордится сыном и надеется, что у него всё будет хорошо.

Кроме того, она поздравила Трошина с наступающим Новым годом.

«Любимый сынулечка, я очень сильно тебя люблю, не могу без тебя жить. Я хочу, чтобы ты был счастлив, жив, здоров, невредим. С Новым годом!» — заключила мама военного.

Военный в ходе боев лично уничтожил пять танков, 23 бронемашины различного класса и спас боевых товарищей и российскую технику.

Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль
Бои за город шли больше полутора лет

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Президент заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Путин поручил присвоить Трошину звание майора. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил главе государства, что досрочно присвоил командиру звание капитана, однако президент отметил, что имеет право поправить положение о воинской службе, согласно которому военнослужащим не положено «перескакивать через ступеньку».

В свою очередь политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибли сразу 30 мирных жителей ДНР.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023