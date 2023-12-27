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Сальдо назвал напряженной ситуацию в Херсонской области

Сальдо: ситуация в Херсонской области напряженная, но военные ее контролируют
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Ситуация в Херсонской области напряженная, на линии соприкосновения военные контролируют ситуацию, заявил 27 декабря губернатор региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что на левый берег Днепра ежедневно выпускается более 150 снарядов.

«Вместе с этим нарушаются объекты социальной инфраструктуры, враг разбивает школы, детские сады, вот буквально на прошлой неделе. А вот на линии боевого соприкосновения конкретно военные ситуацию контролируют полностью», — сказал он.

Днем ранее он сообщил, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьют по гражданским лицам на левом берегу Днепра в Херсонской области. Националистами атакованы автомобили на трассе Каховка — Каиры на левом берегу Днепра. За 25–26 декабря ВСУ взорвали на этой дороге два гражданских легковых автомобиля, в результате чего два водителя погибли, трое пассажиров были ранены.

Нападения на машины с мирными жителями Сальдо назвал государственным терроризмом.

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До этого, 18 декабря, Сальдо заявил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр, преследуют не военную, а медийно-политическую цель украинского президента Владимира Зеленского. Эти медийные «успехи» нужны ему «для обмана своих же соотечественников и зарубежных покровителей», которым необходимо продемонстрировать хоть какие-то успехи, указал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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