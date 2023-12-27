Свыше 900 т вторсырья направили на переработку в Тверской области

В 2023 году больше 900 т вторичного сырья отправили на переработку в Тверской области. В регионе развивают систему раздельного накопления отходов.

По данным «Тверских ведомостей», к системе подключено девять муниципалитетов. Для них приобрели свыше 2 тыс. синих контейнеров и восемь единиц транспорта. Кроме того, созданы два пункта выкупа вторсырья и две площадки под сбор бытовой техники и автошин.

В правительстве уточнили, что в Конаково запущен проект «Экотакси». В Твери местные жители могут оставлять отработанные покрышки в семи специальных сетках. В ближайшем времени планируется создание экопункта в Ржевском округе и внедрение раздельного сбора отходов в Оленинском и Бельском округах.

В Кимрском округе проведены активные работы по ликвидации несанкционированных свалок. Вывезено больше 500 куб. м мусора.