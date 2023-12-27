Умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов

В возрасте 50 лет умер один из основателей уральской группы «Смысловые галлюцинации», гитарист и автор песен Александр Колбасов. Об этом 27 декабря сообщил его коллега и друг Павел Здравомыслов.

По его словам, трагедия произошла накануне, 26 декабря. Здравомыслов отметил, что музыкант давно болел.

«Он тяжело болел, лежал в больнице, недавно выписался. Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так всё случилось», — рассказал он порталу E1.RU.

Семья музыканта в связи с потерей кормильца попросила оказать им материальную помощь. Для этого открыт счет, номер которого имеется в распоряжении екатеринбургского СМИ. У Александра остались несовершеннолетний сын и супруга.

«Смысловые галлюцинации» — советская и российская рок-группа из Екатеринбурга. Днем ее основания принято считать 21 августа 1989 года, когда было придумано название коллектива. В 1990 году группу приняли в Свердловский рок-клуб. Колбасов играл в ней с 1989 по 1993 год. Коллектив известен по песням «Вечно молодой», «Розовые очки», «Всë в порядке» и другим.