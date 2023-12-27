В Европарламенте призвали страны ЕС срочно признать Палестину

Член Европарламента от Испании Ана Миранда призвала страны — члены Евросоюза признать Палестину как отдельное государство. С обращением «срочное признание Палестины государствами — членами ЕС» она обратилась к Совету ЕС.

Как отмечает Lenta.Ru в среду, 27 декабря, депутат указала на то, что «с начала агрессии Израиля против сектора Газа по состоянию на 6 декабря 15 523 палестинца были убиты и еще 42 000 ранены».

По ее словам, Евросоюзу для продвижения мирного процесса необходимо «перед лицом этого ужасного геноцида» занять новую позицию и признать государство Палестина. На данный момент только 10 стран — членов ЕС из 27 сделали это.

Миранда обратилась к Совету ЕС с вопросом о его действиях для признания Палестины на общеевропейском уровне. Она отметила, что правительство Испании высказалось за совместное признание государства Палестина в рамках Союза.

Ранее, 27 декабря, представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудру заявил, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа выросло до 21 тыс. человек.

26 декабря The Wall Street Journal сообщило, что военное руководство Израиля намерено рассмотреть предложенный Египтом план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Он подразумевает прекращение огня и освобождение заложников с последующим заключением мирного договора и проведением в палестинском анклаве выборов, пишет НСН.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа прекратятся после демилитаризации анклава, уничтожения палестинского движения ХАМАС и дерадикализации населения. По его словам, стоит трансформировать палестинское общество так, чтобы люди поддерживали борьбу с терроризмом, а не финансировали его, сообщает телеканал «360».

25 декабря Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о гибели 142 своих сотрудников в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта.

Движение ХАМАС 7 октября подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.