Парковки в Ялте станут бесплатными во время новогодних каникул

В Ялте все муниципальные парковки будут работать бесплатно во время новогодних каникул. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на Telegram-канал администрации города.

Плата за стоянку автомобилей отменяется с начала суток 1 января до конца суток 8 января. Соответствующее постановление подписала глава администрации Янина Павленко. Речь идет о местах на дорогах общего пользования, которые находятся в ведении местного оператора платных муниципальных парковок.

Аналогичное решение об отмене платы за парковки было принято в Москве. Оставить машину бесплатно можно на всех улицах, в том числе на тех, на которых действуют тарифы 380 и 450 рублей в час.