В Челябинской области полицейские спасли жизнь пассажиру поезда, следовавшего в Москву. Об этом сообщила в среду, 27 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк, чье заявление приводится в Telegram-канале «МВД Медиа».

По ее словам, во время стоянки поезда Челябинск — Москва один из пассажиров пожаловался попутчикам на слабость и боль в груди, а затем начал задыхаться.

Получив эту информацию, сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) линейного отдела полиции на станции Златоуст Алексей Ховерко и Максим Плеханов отправились к месту происшествия. К моменту их прибытия у мужчины отсутствовали пульс и дыхание, и полицейские приступили к оказанию первой помощи.

«На протяжении более 20 минут делали непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. После этого пассажир был передан подоспевшей бригаде скорой помощи», — рассказали сами полицейские о случившемся.

В результате проведенных реанимационных мероприятий мужчину удалось спасти, отметила Волк.

Как уточняется, семья мужчины поблагодарила сотрудников ППС за своевременную помощь и неравнодушие. При этом сами сотрудники полиции не считают свой поступок чем-то особенным.

«Я не думаю, что мы совершили какой-то героизм. Мы просто выполняли свои непосредственные обязанности и не могли пройти мимо чужой беды», — сказал один из них.

21 декабря сообщалось, что трое полицейских получили награды главы МВД России Владимира Колокольцева за спасение в Тамбове провалившихся под лед детей. Свидетелем падения детей в холодную воду стала медсестра педиатрического отделения городской клинической больницы имени архиепископа Луки Светлана Мешкова. Она постаралась их успокоить, после чего побежала к дороге, чтобы вызвать помощь.

Сотрудники полиции проезжали рядом на служебном автомобиле. Они сориентировались на месте и спасли мальчиков, обогрели их и отвезли в больницу. В результате детям не потребовалась госпитализация, и в тот же день они вернулись домой.