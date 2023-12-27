Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль важный опорный пункт украинских боевиков на донецком направлении, рассказал 27 декабря источник в группировке войск «Юг».

По его словам, в операции участвовали штурмовики 20-й мотострелковой дивизии, они провели наступление при интенсивном обстреле. Российские силы смогли вплотную подойти к опорному пункту противника, где находились четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен», — цитирует источник «РИА Новости».

Россияне также захватили крупный арсенал западного вооружения. Среди трофеев оказались, в частности, десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin, шведские ручные гранатометы АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию.

«Нечастая история — захваченный опорник, и все трофеи удалось «зафиксировать», теперь в этом районе более-менее спокойно, коль скоро появилась возможность вынести оружие», — уточнил источник.

Всех участников данного наступления командование представило к орденам Мужества.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что за сутки военнослужащие ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. За сутки живая сила и военная техника противника были уничтожены в 127 районах спецоперации.

Кроме того, за минувшие сутки военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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