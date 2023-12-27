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«РИА Новости»: ВС России взяли важный опорный пункт на донецком направлении

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Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль важный опорный пункт украинских боевиков на донецком направлении, рассказал 27 декабря источник в группировке войск «Юг».

По его словам, в операции участвовали штурмовики 20-й мотострелковой дивизии, они провели наступление при интенсивном обстреле. Российские силы смогли вплотную подойти к опорному пункту противника, где находились четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен», — цитирует источник «РИА Новости».

Россияне также захватили крупный арсенал западного вооружения. Среди трофеев оказались, в частности, десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin, шведские ручные гранатометы АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию.

«Нечастая история — захваченный опорник, и все трофеи удалось «зафиксировать», теперь в этом районе более-менее спокойно, коль скоро появилась возможность вынести оружие», — уточнил источник.

Всех участников данного наступления командование представило к орденам Мужества.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что за сутки военнослужащие ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. За сутки живая сила и военная техника противника были уничтожены в 127 районах спецоперации.

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Кроме того, за минувшие сутки военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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