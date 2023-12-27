Эксперт спрогнозировал стоимость нефти марки Brent в 2024 году

В 2024 году нефть марки Brent может торговаться в диапазоне $75–85 за баррель, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 27 декабря.

По его словам, на стоимость нефти будет оказывать влияние ряд политических и экономических факторов.

«К основным геополитическим факторам, которые могут влиять на цену (причем влияние может оказаться разнонаправленным), относятся рост напряженности на Ближнем Востоке, включая атаки на суда в Красном море и возможное усиление воздействия Ирана; спор между Венесуэлой и Гайаной, который может угрожать добыче нефти и увеличению цен; возможное изменение стратегии ОПЕК+ с повышением добычи нефти, что может привести к снижению цен и временным трудностям для энергетических компаний, но обеспечит большую гибкость в будущем», — объяснил он.

Кроме того, стоит учитывать и рост до рекордных объемов добычи сланцевой нефти в США, что сводит усилия по сокращению добычи странами — участниками картеля ОПЕК+ на нет, считает эксперт.

«Что касается экономических факторов, ухудшение экономических перспектив может ударить по спросу на нефть. Несмотря на то что ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.) может перейти к смягчению денежно-кредитной политики, последствия высоких процентных ставок в течение некоторого времени продолжат оказывать влияние на экономическую активность и, как следствие, на спрос на нефть — он временно может замедлиться», — добавил Шатов.

Также он отметил, что ослабление доллара снижает стоимость нефти на мировых рынках, что в свою очередь может привести к росту международного спроса.

«Учитывая все [эти] факторы, можно сделать вывод о том, что на рынке энергоносителей в 2024 году сохранится повышенная волатильность. Нефть марки Brent может торговаться в диапазоне $75–85 за баррель», — спрогнозировал эксперт.

Говоря о выгодной стоимости нефти для России, эксперт напомнил, по словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, что бюджет учитывает $60 за баррель в рамках своих базовых значений.

«Цена нефти выше этого значения будет служить дополнительным источником дохода», — заключил Шатов.

Накануне сообщалось, что цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с 1 декабря. Днем 27 декабря, согласно данным сайта биржи ICE, стоимость достигла $80,6.

13 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов выразил мнение, что стоимость нефти может вернуться на траекторию уверенного роста, связанного с сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением мирового спроса.