Кулеба объяснил уверенность во вступлении Украины в НАТО его новым местом на саммите

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе его отсадили от генсека блока Йенса Столтенберга, рядом с которым, как правило, сидят гости мероприятия, и посадили на место для делегатов стран — членов альянса. Об этом он заявил в ходе интервью украинскому проекту «Факты ICTV», запись которого опубликована на YouTube-канале проекта 27 декабря.

«Когда президент или я, или министр обороны встречаемся со своими коллегами в формате Украина – НАТО, то наше место уже не рядом с генсеком как гостя, а в алфавитном порядке, там, где мы будем сидеть, когда станем членами НАТО, — между Турцией и Великобританией», — сказал Кулеба.

По словам министра, он уже по привычке попытался занять место для гостей рядом с генсеком Столтенбергом, но получил отказ.

«Дмитрий, теперь твое место там, среди нас, потому что ты равный», — процитировал генсека Кулеба.

Как пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, после этого жеста министр обрел уверенность в том, что Украина станет членом НАТО, несмотря на вето Венгрии.

Украина 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

27 августа Зеленский указал, что ждет от Вашингтона гарантий безопасности по аналогии с Израилем. Формат подразумевает, что США будут оказывать помощь Киеву, но не обещают принимать участие в боевых действиях. В начале сентября советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о надежде Киева на увеличение числа стран, которые выступают ключевыми гарантами безопасности Украины, до 51. В декабря стало известно, что шесть стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Киева. Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 12 июля этого года. Тогда в совместно принятой декларации отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Сообщалось, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.