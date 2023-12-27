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В Венгрии заявили о бесполезности закона Украины о нацменьшинствах для Закарпатья

МИД Венгрии: закон Украины не решит проблему венгров Закарпатья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Новый закон Украины о национальных меньшинствах может решить проблему прав этнических венгров в Закарпатье лишь на две трети, и в этом направлении потребуется проделать еще большую работу. Об этом 27 декабря заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.

Он отметил, что принятый Верховной радой 8 декабря закон не сможет обеспечить венгерской общине в Закарпатье восстановление прав, которых власти Украины лишали ее с 2015 года.

«Это далеко не тот случай, когда они идеально оценили бы потребности закарпатских венгров и полностью устранили бы проблемы. <…> С этим шагом пройдено около двух третей пути, осталось пройти еще одну треть, и тогда острые углы двусторонних отношений исчезнут», — цитирует его газета Magyar Nemzet.

Политик пояснил, что для Венгрии данный закон — не жест, за который надо быть благодарным, а как минимум «то, чего следовало ожидать». По его словам, сами венгры никогда ни питали иллюзий, что права представителей их нации в Закарпатье будут восстановлено на 100%. Кроме того, Мадьяр отметил, что украинские власти пошли на такой шаг только из-за того, что без него не осуществятся их планы по присоединению к Евросоюзу и получению от него новой денежной помощи.

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До этого, 8 декабря, украинский парламент принял законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка в стране. Как отметил тогда же депутат Верховной рады Ярослав Железняк, данный законопроект нацелен на выполнение требований Европейской комиссии (ЕК) по принятию Украины в ЕС. При этом отмечалось, что документ также предусматривает возможность тем нацменьшинствам, языки которых являются официальными в ЕС, получать образование и распространять агитационные материалы на родном языке.

Ранее, 17 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ситуация с венгерским языком в Закарпатье при СССР была лучше, чем при Украине. По словам Орбана, Украина «продолжает наказывать закарпатцев», поэтому Венгрия окажет им необходимую помощь.

В начале декабря Орбан указал, что ЕС не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира. Позже он порекомендовал Брюсселю еще раз убедиться в готовности Евросоюза принять Украину в объединение, учитывая нынешнее положение страны.

18 декабря кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков заявил, что Венгрия выступает в качестве основного нарушителя единства ЕС, поэтому Будапешт рискует получить в свой адрес различные угрозы со стороны других стран — участниц объединения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В июне текущего года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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