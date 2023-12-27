В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге

Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области, о чем сообщило 27 декабря управление ФСБ по региону.

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин <...> планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги», — отметили в спецслужбе.

Задержали злоумышленника сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии, операция прошла 15 ноября. Сейчас мужчина арестован.

По месту жительства самарца обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью, компьютер и мобильные устройства для связи с кураторами. Задержанный на допросе признался в намерении совершить теракт.

ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК («Приготовление к теракту»). Задержанный — сторонник организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее, 11 декабря, силовики сообщили, что задержали подозреваемого в теракте в Рязанской области, где с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. На допросе он признал вину.