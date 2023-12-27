Завершение строительства экспоцентра в ОЭЗ «Томск» оценили в 1,3 млрд рублей

Реализация обновленного проекта строительства экспоцентра в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Томск» потребует 1,3 млрд рублей. В настоящее время проектная документация находится на госэкспертизе, сообщил РИА «Томск» директор ОЭЗ Юрий Дроздов.

«В настоящий момент на достройку экспоцентра требуется порядка 1,3 млрд рублей. Вся проектная документация по экспоцентру готова. Совместно с губернатором, сенатором Владимиром Кравченко мы добиваемся финансирования [строительства] через Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП)», — рассказал собеседник информагентства.

Войти в инвестпрограмму и получить необходимые средства планируется в 2024 году.

Согласно проекту, площадь экспоцентра составит 6,5 тыс. кв. м. Предполагается, что объект успешно впишется в городскую инфраструктуру и будет активно взаимодействовать с будущим межвузовским кампусом. В экспоцентре планируется проводить культурно-массовые, научные и развлекательные мероприятия регионального и международного уровней.

Как уточняет РИА «Томск», межвузовский студенческий кампус возведут на площадке вблизи томской ОЭЗ. Предельная стоимость реализации проекта оценивается в 52,1 млрд рублей. Начать строительство планируется уже в 2024 году, завершить — в конце 2027-го.