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Застройщик ЖК в Ульяновске приговорен к четырем годам колонии за мошенничество

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ленинский районный суд Ульяновска приговорил руководителя компании — застройщика недостроенного жилого комплекса «Молодежный» Андрея Сидорова к четырем годам колонии за мошенничество. Об этом 27 декабря сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Кроме того, ему назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.

Строительство жилого комплекса «Молодежный» на улице Буинской в Ульяновске вело ООО «Максима». В 2019 году застройщик был объявлен банкротом. Всего насчитывается 1129 обманутых дольщиков, добавил директор Ульяновского областного фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Дмитрий Плохих.

Суд также оправдал Сидорова по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

По данным правительства Ульяновской области, на наблюдательном совете Фонда развития территорий было принято решение о выплате компенсаций участникам долевого строительства ЖК «Молодежный».

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Ранее, 25 ноября, основательница юридической компании GAP Ирина Гукова дала рекомендации при банкротстве застройщика. Она посоветовала обратиться к юристу, специализирующемуся в области недвижимости и банкротства. Кроме того, можно присоединиться к группе пострадавших.

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