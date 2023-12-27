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Песков: выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС и ее будущему

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Выделение Евросоюзом (ЕС) финансовой помощи в размере €20 млрд на помощь Украине идет в ущерб экономике объединения, которая и так переживает тяжелые времена, заявил 27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран Евросоюза, который и так переживает нелегкие времена. Эти деньги выделяются в ущерб промышленности стран Евросоюза и в ущерб будущему стран ЕС», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в Кремле понимают, что власти ЕС и сами испытывают противоречия по вопросу выделения финансов Киеву. По его словам, в Брюсселе не очень уверены, пойдут ли деньги на благие цели. Кроме того, это уже доходит и до европейских налогоплательщиков, которым это не очень нравится.

Кроме того, он добавил, что новый пакет финансовой помощи Украине от ЕС на €20 млрд не повлияет на ход специальной военной операции России.

Ранее, 26 декабря, газета Financial Times сообщила, что ЕС готовит запасной план финансирования Украины на €20 млрд. По данным газеты, новый вариант финансирования потребовался после блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поправки в бюджет ЕС, предусматривающей выделение Украине €50 млрд в течение 2024–2027 годов.

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До этого, 21 декабря, Орбан допустил, что ЕС может выделить помощь Киеву, несмотря на вето, которое наложил Будапешт. Для этого 26 стран блока должны прийти к единому соглашению.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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