Новые технологии использовали при ремонте более 60 км тульских дорог

В Тульской области в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали восемь дорог протяженностью 64 км. Для этого использовали новейшие технологии.

Как уточняет ТСН24 со ссылкой на региональное правительство, во время работ применялся асфальт, сделанный по новому ГОСТу с использованием объемного проектирования смесей по методологии Маршалла. Инженерам-лаборантам, дорожникам и директорам асфальтобетонных заводов пришлось пройти обучение.

Поясняется, что по этому способу в регионе впервые уложили и выравнивающий, и верхний слои асфальта. Это дает возможность повысить срок службы покрытия и сэкономить бюджет. Технологию применили при ремонте трех дорог в Богородицком, Киреевском и Тепло-Огаревском районах.

Ранее сообщалось, что в Туле в рамках нацпроекта «Демография» ведется строительство онкологического центра. Возведение центра стартовало в 2020 году при поддержке президента РФ Владимира Путина.