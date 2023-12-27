Сквер на Сиреневом бульваре в Пскове благоустроят в 2024 году

В Пскове в 2024 году планируется благоустроить сквер на Сиреневом бульваре. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с инициативной группой на этапе сбора подписей обсуждали визуализацию будущего сквера. Учли все пожелания жителей Запсковья», — написал Елкин.

Так, проект предусматривает разделение пространства на несколько зон, пишет Псковская лента новостей. Для детей до 12 лет планируется установить два игровых комплекса, для подростков от 14 лет — воркаут-площадки, для любителей вечерних прогулок — скамейки с парковыми светильниками. Также на территории будут выполнены озеленительные работы.

Как уточняет Псковское агентство информации, сквер благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

22 декабря сообщалось, что в Детском парке и на набережной реки Великой рядом с Георгиевской, 4, в Пскове установили скалодромы в виде кошек. В дальнейшем на набережной планируют установить еще и детскую площадку.