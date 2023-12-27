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Два новых автозимника открыли в Якутии

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В Якутии открыли новые автозимники. Один из них — Саскылах – Юрюнг-Хая на дороге «Анабар». Как уточняет ИА YakuriaMedia, региональное управление автодорог разрешило движение транспорта массой до 10 т на участке с 1405-го по 1550-й км. Обслуживанием участка занимается АО «Алмазы Анабара».

ИА SakhaNews, в свою очередь, со ссылкой на ведомство пишет об открытии движения транспорта через реку Лену в направлении Кангалассы – Соттинцы. По этой зимней дороге пока разрешено движение транспорта массой до 5 т.

По данным на середину декабря в Якутии работала 21 ледовая переправа. Наибольший прирост толщины льда в первой декаде декабря отмечен в районе села Саняхтат на реке Лене.

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