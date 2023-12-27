Эксперт объяснил рост долгов россиян

Основной рост кредитных портфелей в первой половине 2023 года обеспечило увеличение потребительской активности на фоне реализации отложенного спроса, рассказал «Известиям» директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин 27 декабря.

Ранее в этот день сообщалось, что за 10 месяцев общий кредитный портфель жителей России увеличился на 6 трлн — до 34,8 трлн рублей к 1 ноября. Это следует из статистики Центробанка РФ. Рост показателя в 2023-м оказался максимальным за всю историю, уточнили в регуляторе.

«Основной рост портфелей в первой половине текущего года обеспечило увеличение потребительской активности на фоне реализации отложенного спроса. Летом этот рост был поддержан динамикой потребительских трат в ожидании повышения кредитных ставок и увеличения цен на товары. Спрос на кредитные средства со стороны населения был охотно встречен банками, для которых сегмент потребительского кредитования весьма привлекателен с точки зрения доходности», — отметил Полухин.

В то же время он обратил внимание на то, что усилия Центробанка по охлаждению рынка розничного кредитования посредством ужесточения макропруденциальных надбавок и лимитов уже выразились в замедлении кредитной динамики.

«Скоринг банков стал жестче, и начиная с сентября текущего года выдачи значительно сократились. Обозначенные регуляторные меры продолжат оказывать воздействие на данный кредитный сегмент и в следующем году. Однако кредитные организации обычно постепенно адаптируют свои риск-модели к таким изменениям, что, в числе прочего, дает основания ожидать роста объемов портфелей необеспеченных ссуд в пределах 15% по итогам 2024 года», — заключил эксперт.

Ранее, 25 декабря, сообщалось, что в будущем россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН. С его помощью банки будут проверять наличие самозапрета у клиента, рассказал в интервью «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Закон, который установит такой механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года.