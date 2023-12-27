Пожилой житель Тамбовской области ожидает суда за гибель женщины в ДТП

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором погибла женщина. Фигурантом по делу проходит 68-летний житель Инжавинского района, сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла в сентябре 2023 года на улице Садовой в селе Екатеринополье. По данным следствия, мужчина сел за руль ВАЗ-2105, не имея водительских прав. Из-за неисправной тормозной системы он не смог снизить скорость перед перекрестком, машина вылетела с дороги в лесополосу и врезалась в дерево.

В результате столкновения серьезно пострадала женщина-пассажирка, от полученных травм она скончалась в лечебном учреждении. Сам водитель с места происшествия скрылся, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Расследование уголовного дела по п. «б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами и сопряженное с оставлением места его совершения») завершено. Материалы будут переданы в районный суд для рассмотрения.

25 декабря сообщалось, что в Амурской области завершено расследование уголовного дела о гибели шести человек в результате столкновения минивэна с двумя грузовиками. Фигурантом по нему проходит 44-летний автомобилист из Якутии, ему грозит до семи лет лишения свободы.