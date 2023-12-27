РЖД запустят импортозамещенную «Ласточку» 28 декабря, поезд назвали «Финист»

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) запустит первый импортозамещенный аналог «Ласточки» 28 декабря, поезда выйдут на маршруты Свердловской железной дороги (СвЖД). Об этом сообщается 27 декабря на сайте РЖД.

На маршруты выйдут четыре машины серии ЭС104, произведенные на заводе «Уральские локомотивы» в городе Верхняя Пышма.

«Всего в настоящее время на СвЖД пришло восемь новейших машин, еще четыре ожидаются до конца года. Имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте РЖД», — уточнили в компании.

В торжественной обстановке первый «Финист» отправится от вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский.

В ноябре РЖД представили в Москве поезд Деда Мороза, который проедет по городам страны. Снаружи поезд украшен изображениями снежинок и другими новогодними украшениями. Внутри состава празднично оформлена резиденция и приемная Деда Мороза.