Мужчина пострадал в тройном ДТП с участием грузовика в Саратове
В Ленинском районе Саратова в результате столкновения двух легковушек и грузовика пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 26 декабря на улице Шехурдина в районе дома № 54. Предварительно установлено, что 37-летний водитель грузового автомобиля «КамАЗ» допустил столкновение с легковым Renault Megane. От удара легковушку отбросило на Volkswagen Passat под управлением 26-летнего мужчины.
В результате столкновения пострадал 39-летний водитель Renault. Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.
Утром 27 декабря под Липецком 37-летний водитель «Лады Калины» выехал на встречку и врезался в «КамАЗ». Автомобилист получил серьезные травмы, чтобы извлечь его из покореженной машины спасателям пришлось срезать крышу авто.