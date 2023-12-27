Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Рязанью
Один человек погиб, еще пятеро получили травмы при столкновении трех автомобилей под Рязанью. Об этом 27 декабря сообщило региональное УГИБДД в своем Telegram-канале.
Авария произошла около 9:30 в Рязанском районе на 206-м км трассы М-5 «Урал». Столкнулись Renault Megane, Ford Transit и Mitsubishi Lancer.
«В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Lancer погиб. Пять человек получили травмы. Несовершеннолетних в ДТП нет», — уточнили в полиции.
По факту автоаварии начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 5 декабря, в Московском районе Рязани в результате опрокидывания легковой иномарки пострадали три человека. Тогда автомобиль Volkswagen Jetta вылетел с проезжей части в кювет и опрокинулся.