Власти Владивостока не будут запрещать салют в новогоднюю ночь

Во Владивостоке в ночь с 31 декабря на 1 января состоится фейерверк. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков ИА PrimaMedia. По его словам, 31 декабря жители Владивостока могут наблюдать салют в центре города. Фейерверк запланирован на 22:00.

В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь. В мэрии заявили, что «как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов».

Также от организации городского фейерверка на Новый год и Рождество отказались в Сочи. Сэкономленные средства будут направлены на поддержку участников спецоперации по защите Донбасса.