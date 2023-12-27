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В Красноярском крае за два года отремонтируют 39 школ за 4,5 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В Красноярском крае в рамках федеральной программы в период с 2024 по 2026 год капитально отремонтируют 39 школ в 19 муниципалитетах. На эти средства из федерального и регионального бюджетов будет выделено порядка 4,5 млрд рублей.

ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное министерство образования уточнили, что в 2024–2025 годах отремонтируют 23 школы, а в 2026 году — еще 16. В школах планируется заменить фасад, инженерные сети, а при необходимости и крыши. Внутри зданий проведут отделку, а территории школ благоустроят.

Для учреждений закупят наборы для опытов по химии, биологии, физике. Появится новая мебель. Кроме того, планируется открыть центры детских инициатив. Больше всего отремонтируют школ в краевой столице.

Дизайн помещений обсуждают родительское и учительское сообщества. Они также планируют, какое оборудование нужно для школьников.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Красноярском крае отремонтировали 11 мостов. Подрядчики заменили береговые опоры и дорожное полотно, обустроили подходы к мостам.

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